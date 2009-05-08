Год президентства Медведева: украинский контекст

Год этот был отмечен рядом знаковых событий, как в российской внешней политике, так и в экономике. Наиболее запоминающиеся из них - грузино-российский конфликт в августе минувшего года и затяжной газовый конфликт между Москвой и Киевом. Удалось ли Дмитрию Медведеву за это время создать свой политический стиль и проявить себя самостоятельным политиком? Сами россияне считают, что нет. Согласно апрельскому исследованию Левада-центра, в то, что власть в России сосредоточена в руках Медведева, а не российского премьера Владимира Путина верят только 12% россиян, тогда как сторонники противоположного мнения составляют 30%. С учетом статистической погрешности этот результат практически не отличается от данных мая 2008 года.

Как правление Медведева сказалось на Украине и на украино-российских отношениях, и насколько состояние этих отношений зависит в России от самого Медведева, «Главред» поинтересовался у украинских экспертов.



Андрей Ермолаев, президент Центра социальных исследований «София»

{1-} Курс Медведева я бы определил как курс жесткого либерализма, который, с одной стороны, сопровождается более прямолинейными, иногда даже агрессивными действиями по защите интересов России. В данном случае Медведев выступает как ярый прагматик-государственник. С другой стороны, Медведев более прогрессивных взглядов, нежели Путин. И это уже проявилось в ходе дискуссии о пути преодолении глобального кризис и кризиса в России. Что касается Украины, то, на мой взгляд, Медведев не страдает комплексом империалистического поглощения Украины, но рассматривает Украину как страну зависимую и находящуюся в зоне интересов России. В этой связи он будет поддерживать те шаги, связанные с усилением контроля над украинской экономикой и с формированием в Киеве более комплиментарного для России режима. Он сделает все, чтобы Украина была частью пророссийской зоны в Евразии.



Широко распространенная оценка того, что Медведев и Путин являются договорным дуэтом, все-таки корректируется временем. На мой взгляд, Путин более консервативный политик и циничный политик в отношении Украины, а Медведев более прагматичный и настроен по-реформаторски. Время покажет, как эти два подхода будут сочетаться в этом тандеме. Главное понять, что Медведев претендует не на роль главного правителя, а на роль главного модератора. И в случае, если Путин признает за Медведевым это креативное и инновационное первенство, то такое разделение ролей – президент модератор, а премьер исполнитель – сохранится очень долго. Но если Путин будет конкурировать с Медведевым за стратегические формулы, то конфликт возможен. В отличие от Путина, Медведев претендует не на абсолютную власть, а на ключевую роль в этой власти.



Думаю, что Россия получила сильного просветленного президента. Мне кажется, что Медведев приостановит начавшийся в России процесс обюрокрачивания страны и может заложить основы для следующего реформаторского этапа. Если на первом этапе он выглядел как фигура вторичная, даже как марионетка, то грузино-российский конфликт продемонстрировал, что в России есть сильный президент, способный брать на себя очень серьезные решения. Эти события и стали цементом для его власти как президента.



Алексей Гарань, научный директор Школы политической аналитики при НаУКМА

{2-} С избранием Медведева в России были две основные линии комментариев. Одна часть экспертов – более либеральная и заинтересованная в улучшении отношений с Западом – говорила о том, что в России может произойти определенная либерализация, а также рано или поздно в силу институциональных причин власть перестанет концентрироваться в руках Путина и произойдет ее разделение. Вторая линия состояла в том, что изменений ожидать не стоит, то есть произойдет смягчение риторики, но не какие-либо существенные изменения. Прошедший год показал, что существенное влияние на это оказал экономический кризис. Этот кризис, прежде всего, скорректировал планы Путина, который рассчитывал на то, что на посту премьер-министра ему будет легче делить социально-экономический пирог. Текущая конъюнктура потенциально ведет к снижению уровня доверия и к Путину, и к Медведеву. Более того, Путин начинает задумываться о возвращении на пост президента. Таким образом, определенные противоречия между Медведевым и Путиным существуют.



Одним из испытаний Медведева во внешней политике стала августовская война на Кавказе. В той ситуации у него не было пространства для маневра, и он как верховный главнокомандующий должен был все равно одобрять действия России на Кавказе, даже если основное решение было принято Путиным. В то же время, несмотря на критику этих действий со стороны Запада, Москве удалось выйти сухой из воды.



На руку Медведеву играет приход к власти в США Барака Обамы. Так как с формальной точки зрения появление двух новых первых лиц в РФ и США расчищает площадку для налаживания нового диалога. Тем более что Обама демонстрирует более гибкий подход к России.



Январская газовая война показала, что принципиальных изменений по отношению к Киеву в Москве не произошло. Более того, думаю, у Медведева остается комплекс от поражения в 2004 году, так как во время тех выборов в Украине он отвечал за украинское направление политики Кремля. Российская политика сделала выводы из 2004 года и теперь не будет «складывать яйца в одну корзину», а будет поддерживать контакты со всеми основными кандидатами в президенты Украины.



Но принципиальных изменений не было, и они вряд ли будут. Не случайно Украина оказалась на третьем месте по уровню враждебного отношения россиян после США и Грузии. Это свидетельствует о том, что общая тональность российской пропаганды – и прежде всего телевизионной картинки - не изменилась и не смягчилась. Смягчение может произойти, но это будет связано не столько с позицией Кремля, сколько с тем, что происходит внутри Украины. Когда украинское руководство единое и сильное, то с ним считаются. Тут можно вспомнить визит Путина в Украину в начале 2005 года. Россия была тогда откровенно растеряна и не знала, что делать с Украиной. И другое дело разобщенность власти, на которой будет играть любое российское руководство.



Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий

{3-} Трудно проявить влияние Медведева на Украину в ситуации, когда отношения между двумя государствами фактически находятся на нулевом политическом уровне и фактически заморожены до президентских выборов. Политически ни прорывов, ни нового видения отношений между Россией и Украиной президент Медведев не продемонстрировал. Об этом красноречиво свидетельствовал тот факт, что за год и Медведев не посетил Украину, и Ющенко не съездил в Москву. Между главами двух стран были только ряд телефонных разговоров.



Тем не менее, за время президентства Медведева во внешнеполитическом окружении и России, и Украины произошло очень много. Московские обозреватели говорят о том, что Медведев за этот год привнес в российскую политику новую стилистику власти. Однако нельзя сказать, что Медведев привнес новый стиль во внешнюю политику России. И российские, и западные обозреватели говорят о том, что Медведев более либеральный политик, нежели Путин. И главное здесь то, что Запад пытается использовать стилистические проблески и либеральные намеки в политике Медведева с тем, чтобы постепенно втянуть Россию в процесс внутриполитической, а затем и внешнеполитической либерализации. На манер того, как это в свое время было сделано с Горбачевым.



Российско-грузинская война показала, что Россия пытается возродить и возвратить себе статус великой державы. Великодержавная внешняя политика – это новая доктрина российской внешней политики и доктрина Медведева-Путина.



В так называемых «шести тезисах» Медведева один из пунктов гласит о том, что постсоветское пространство – это зона привилегированных интересов России. Более того, и Медведев, и Путин, проявляя показную озабоченность ситуацией в Украине, пытаются зафиксировать в умах истеблишмента Европы и Украины то, что Украина является не только зоной привилегированных интересов РФ, но и зоной их глобальной ответственности.



Дмитрий Выдрин, политолог

{4-} Думаю, что влияние Медведева на украино-российские отношения стремится к нулю. На мой взгляд, поскольку президент в первый год правления обычно уделяет больше внимания внутренним и даже внутриаппаратным проблемам. Обычно в первый год президент стремится подготовить и расставить своих людей, чтобы сбалансировать свое влияние с влиянием уже устоявшихся элитных групп. Поэтому со стороны Медведева я не видел особого внимания по отношению к Украине. Я не видел каких-то знаковых контактов с украинскими политиками, элитами и лидерами. Главной ошибкой в политике Медведева по отношению к Украине является то, что такой политики нет, и она пока не вырабатывается. Медведев, безусловно, вызывает симпатии своей политической просвещенностью и образованностью. Он постоянно подает сигналы о том, что внешняя политика должна быть перекоммутирована, особенно в условиях кризиса. Он постоянно подает сигналы по либерализации внешней политики, но дальше этого он не идет. Думаю, что второй год Медведев как раз уделит больше внимания внешней политике. Он пытается проявить себя как независимого политика, о чем говорит его крепнущий голос, но пока эти попытки не радикальны и не кардинальны. Двуглавый российский орел остается двуглавым российским орлом, и это, видимо, надолго.



Михаил Погребинский, директор Центра политических исследований и конфликтологии

{5-} Я не усматриваю особого вклада президента Медведева в украино-российские отношения. В сущности, Медведев в частности и российское руководство в целом, то есть тандем Медведев-Путин, выступало как консолидированный субъект по отношению к Украине. Среди прочего это вызвано тем, что внешние обстоятельства создали такой контекст, который фактически вынуждал российскую сторону к такому, а не иному варианту развития наших отношений. Прежде всего, я имею в виду газовую проблематику, которая, на мой взгляд, является отражением российско-европейских отношений. И то, что было в январе, и то, что произошло в Брюсселе месяц назад ( подписание между ЕС и Украиной декларации о привлечении инвестиций для модернизации украинской ГТС. - Ред. ). Если во внутренней политике у Медведева начал проявляться собственный стиль, то в отношениях с Украиной я не нахожу новых особенностей, которые могут быть списаны на личное участие Медведева. Впечатление такое, что в российско-украинских отношениях решающим является позиция Путина, и та линия, которую он проводил раньше.