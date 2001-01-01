"Талибан" призвал афганцев к войне со США

{1-}Радикальная группировка "Талибан" призывает жителей Афганистана отомстить США за любительский фильм, оскорбляющий пророка Мухаммеда. Об этом говорится в сообщении, распространенном организацией, передает Reuters.

В частности, талибы обратились к высокопоставленным представителям духовенства с призывом "проинформировать последователей ислама о бесчеловечных поступках американцев". В сообщении также говорится, что "Талибан" готовится к "долгосрочному противостоянию" с американскими военными, пишет РБК-Украина.

Речь идет о снятом в США любительском фильме, автор которого американский еврей Сэм Бэйсил представляет образ пророка Мухаммеда в крайне негативном свете и называет ислам "раковой опухолью". Фильм послужил поводом к нападению на американскую дипмиссию в Ливии, в результате которого погибли посол США Крис Стивенс и еще три сотрудника дипломатических структур.

Напомним, 11 сентября боевики радикального движения "Талибан" заявили, что убьют британского принца Гарри, прибывшего в Афганистан для прохождения службы в качестве пилота вертолета Королевских ВВС.

Фото warsonline.info

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