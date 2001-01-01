Кличко доволен сногсшибательными результатами выборов

{1-}В партии "УДАР" Виталия Кличко называет достойным свой результат на текущих парламентских выборах.

Лидер партии Виталий Кличко после обнародования первых результатов экзит-полла в эфире телеканала "1+1" заявил, что партия намерена сделать все возможное, чтобы не потерять ни одного голоса во время подсчета.

"Мы делаем и будем делать все для того, чтобы не потерять ни одного голоса", - сказал он.

При этом Кличко выразил надежду, что подсчет голосов пройдет честно. Он также напомнил, что партия "УДАР" рассчитывала на 15% голосов.

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"Я говорил: у нас был большой потенциал…Мы еще должны сделать аналитику: почему мы могли получить больше голосов, но не получили ", - сказал он. При этом лидер партии подчеркнул, что "предварительные цифры, о которых завила партия "УДАР" зафиксированы (15% - ред.)".

Кандидат в депутаты от данной политической силы Ирина Геращенко в эфире "Первого национального канала сказала: «Партия впервые принимает участие в такой большой политической борьбе. Это первые парламентские выборы. Когда партия, которая еще год назад имела 2% голосов поддержки, сегодня увеличила их в семь раз – это абсолютно сногсшибательная поддержка, и мы довольны результатом, несмотря на то, что и власть, и ее партнеры во время избирательной кампании жестко работали против "УДАРа", - заявила Геращенко.

фото: EPA / UPG

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