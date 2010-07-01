«Нафтогаз» хочет изменить базовую цену на российский газ

«Нафтогаз» считает, что в газовых контрактах с «Газпромом» должны быть закреплены дополнительные условия по транзиту газа. Об этом заявил замглавы правления «Нафтогаза» Вадим Чупрун в ходе рабочей встречи Российского газового общества и Национального газового союза Украины, сообщает «ЛИГАБизнесинформ» со ссылкой на «УНИАН». В частности, в контрактах должны быть предусмотрены минимальные объемы транзита газа и, соответственно, ответственность "Газпрома" за невыполнение обязательств по транзиту газа. Чупрун отметил, что «должна быть синхронная ответственность за невыполнение обязательств». Он также добавил, что вместе с этим «Нафтогаз» на переговорах с «Газпромом» постоянно поднимает вопрос о повышении транзитной ставки, а также снижении базовой цены газа, заложенной в контракте на покупку газа. «Мы хотим изменить базовую цену газа, заложенную в контракте на покупку и продажу газа. У нас привязаны газойль и мазут. Мы с этим не согласны, потому что их удельный вес в балансе страны в очень ограниченных количествах», - сказал замглавы правления. Вместе с тем он отметил, что «стоит вопрос об объективном подходе, соответствующем той действительности, по которой мы работаем в Украине». Как известно, 21 апреля в Харькове главы «Газпрома» и «Нафтогаза» подписали дополнения к газовым соглашениям о предоставлении Украине 30% скидки в цене на российский газ.