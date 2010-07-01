Балаклава может стать курортом украинского значения - Саратов

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Валерий Саратов заявил, что на базе Балаклавского района может быть создан курорт украинского значения. «Весь Севастополь не будет городом-курортом, но Балаклава может стать городом-курортом как для Украины, так и для России и других стран», - сказал В.Саратов журналистам, информирует ИА «Интермедиа консалтинг» со ссылкой на пресс-службу СГГА. По утверждению главы администрации, этот вопрос обсуждался во время посещения Балаклавы Премьер-министром Украины Николаем Азаровым и на презентации Концепции рекреационного развития предприятия «Балаклавское рудоуправление им.Горького». «Те вопросы, которые мы обсуждали, будут решаться 10-15 лет, но уже определение больших задач позволяет двигаться. Если не будет стратегии, все время решать текущие задачи, не позволит нам развиваться», - заявил глава горадминистрации. Вместе с тем В.Саратов отметил, что сегодня в Балаклавском рудоуправлении, которое является основным налогоплательщиком в Балаклаве, работает около 800 человек, поэтому просто взять и закрыть предприятие нельзя, этот процесс должен происходить по мере реализации рекреационного проекта.