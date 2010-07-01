Клюев увидел в Черновицкой области потемкинские деревни

Работа по ликвидации последствий стихии в Черновицкой области практически не продвигается. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Клюев в среду во время совещания оперативного штаба по ликвидации последствий стихии, сообщает пресс-служба Кабмина. «Я увидел потемкинские деревни... Мне кажется, что в этом зале людей больше, чем работает на разрушенных объектах. Если работа будет так проводиться и дальше, то я до каждого доберусь», - заявил первый вице-премьер. За безответственность и значительные недостатки в организации работы по ликвидации последствий стихии в Черновицкой области ряд местных руководителей и один руководитель центрального органа власти получили выговоры. При этом чиновник распорядился до завтрашнего утра подать ему план-график работ по каждому объекту. Первый вице-премьер поручил местным органам власти в сжатые сроки очистить от мусора русла рек, а в случае крайней необходимости подключить к этим работам Минобороны. Клюев сообщил, что большинство объектов уже подключены к электропитанию, на данный момент остались обесточенными лишь 29 домов. Он добавил, что вследствие очередного ливня в среду утром в области отключены от газа еще 795 абонентов. Первый вице-премьер распорядился возобновить газоснабжение до пятницы. Обращаясь к участникам совещания, первый вице-премьер заявил: «Вы должны привлекать любые средства, которые есть в вашем распоряжении, но поручение правительственной комиссии по ликвидации последствий стихийного бедствия и правительства должны выполняться. Область всегда должна быть готова к подобным ситуациям». Клюев заверил, что пострадавшее население получит денежную компенсацию от государства своевременно и в полном объеме: «Сейчас над этим вопросом работает специальная комиссия». При этом чиновник напомнил, что вчера области перечислено 40 миллионов гривен, и пообещал, что впредь все необходимые средства будут выделяться без задержек. «Но не следует забывать, что правительство будет отслеживать каждую копейку», - подчеркнул первый вице-премьер.