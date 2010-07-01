У власти сегодня высокий рейтинг - но не доверия - Яценюк

В течение первых двух месяцев работы власть потеряла реальную возможность для проведения реформ. Такое мнение озвучил лидер «Фронт Перемен», депутат от НУНС Арсений Яценюк, сообщает пресс-служба «Фронта перемен». Депутат напомнил, что в открытом письме к президенту Виктору Януковичу он обнародовал 12 шагов, которые необходимо осуществить немедленно для проведения реформ в стране в течение двух месяцев. «Или мы делаем, или мы банкрот. Он, конечно, посмотрел на меня, как на «сумасшедшего». Наверное, подумал, что я его хочу сразу в импичмент отправить», - рассказал Яценюк. «Они приняли классический экстенсивный путь развития страны. Не будет никаких реформ: ни от президента, ни от Тигипко, ни от кого. Мы проехали этот этап. Давайте говорить честно», - считает лидер «Фронта перемен». «Урегулирование по тарифам, по пенсионному возраста, по дефициту бюджета - это не реформы, это хирургия», - подчеркнул он. Яценюк уверен, что высокий рейтинг нынешней власти объясняется чрезмерными ожиданиями: «Я попросил предоставить мне всю аналитику по рейтингам, когда политики приходили на ключевые должности: Тимошенко, Ющенко, Януковича, Яценюка ...». «Высшая точка была у Ющенко - 72%, тех, кто полностью поддерживал действия Ющенко и тех, кто больше поддерживал, чем не поддерживал. Сегодня Янукович отстает от Ющенко на 9%, он так и не достиг пика предшественника. У власти сегодня высокий рейтинг - но не доверия, а ожидания», - подчеркнул депутат.