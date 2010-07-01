НУНС: Власть журналистов не боится, и считаться с ними не будет

Власть остерегается журналистов, но не боится, и не будет учитывать их позицию. Такое мнение выразила в эфире одного из украинских телеканалов народный депутат от НУНС Ирина Геращенко, передает ИА «Интермедиа консалтинг». «Сегодня журналисты являются той движущей силой, которая защищает формирование в Украине очень тонкой прослойки гражданского общества, и очень жаль, что в других гуманитарных профессиях этого маловато», - отметила депутат. По ее словам, если бы так же наши писатели, актеры, защищали вопрос защиты государственного языка, мы бы в этом имели больше позитивов. «Возможно, если бы дипломаты жестко защищали национальные интересы так же, нам бы было легче сегодня. Возможно, сегодня журналисты являются той прослойкой, которой власть больше всего остерегается, но не боится», - подчеркнула И.Геращенко. «Вчерашнее голосование как раз относительно назначений в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания показало, что власть по большому счету не очень собирается учитывать позицию журналистской среды, когда выстраивает свою медиа политику», - отметила депутат.