Бродский сожалеет, что он не Генпрокурор

В Украине только один человек понес наказание за разворовывание государственных средств - Лазаренко, который понес это наказание в США, но если бы он находился сейчас в Украине, то был бы при власти. Об этом во Львове заявил глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский, информирует ИА «Интермедиа консалтинг». Он подчеркнул, что в Украине чиновниками разного масштаба была в целом украдена сумма, которая равняется годовому бюджету страны. Бродский отметил, что это неофициальные цифры, при этом выразив сожаление, что он не Генпрокурор. «Смешно звучит: чиновник честно работает за 1200 гривен», - сказал Бродский.