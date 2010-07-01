Сын Шухевича утверждает, что Украина должна вернуть себе Кубань

Герой Украины, сын командира Украинской повстанческой армии Юрий Шухевич утверждает, что Украина непременно должна вернуть себе Кубань. Об этом он заявил, комментируя свою недавнюю заявление, сделанное на митинге во Львове, относительно будущего Украины «от Тисы до Кавказа», информирует ТСН. «Украина от Тисы до Кавказа предусматривает, что Украина, в первую очередь, должна вернуть себе Кубань. А каким образом, вы знаете, и не думайте, что на Кубани такое однозначное положение, что там все так верят, что они русские ... Это далеко не так», - заявил Шухевич. «Кубанские казаки знают свое происхождение, и они вернутся к нам, я имею в виду территорию», - добавил он. «Это также касается других земель, которые заселены украинскими В 1926 году у нас отрезали кусок Слобожанщины, там сейчас Белгород Это и Южный Дон Вот это - эти земли. Безусловно, они должны проявить инициативу присоединиться к Украине», - подчеркнул сын командира УПА.