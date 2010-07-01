Одесский губернатор говорит, что русский язык у него «в крови»

Председатель Одесской облгосадминистрации Эдуард Матвийчук выразил намерение сделать русский язык в регионе вторым государственным наравне с украинским. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, сообщает одесский сайт «Репортер». По словам губернатора, националисты делают ему замечания по поводу того, что он разговаривает по-русски. «Не надо нас учить любить Украину, я державну мову знаю лучше, чем они», - заявил Матвийчук. В то же время он отметил, что думает на русском языке, который у него «в крови». По мнению губернатора, языковой вопрос в последние 5 лет искусственно раздут для того, чтобы население Одесской области потеряло свои корни. «Для жителей Одесской области русский язык - это язык международного общения», - подчеркнул он. Матвийчук также заявил, что в его планы входит введение русского языка как второго на региональном уровне. По его мнению, это позволит решить вопросы с обязательными субтитрами на телевидении, вывесках, а также сделать изучение русского языка в школах не факультативным, а полноценным. Как известно,ранее журналисты заметили, что Матвийчук сделал несколько орфографических ошибок в книге почетных гостей одесской школы N 57. В русских словах «наших» и «служит» Матвийчук поставил букву «ы» после букв «ш» и «ж» соответственно.