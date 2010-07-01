Посол Венгрии рассказал о шансах Украины ступить в ЕС

Шансы Украины стать членом Евросоюза достаточно велики. Об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгерской Республики в Украине Андраш Баршонь, информирует ИА «Интермедиа консалтинг» «Я все же думаю, что Европейский союз, европейские страны будут помогать законодателям (Украины. - Ред.), тем органам, которые занимаются исполнением законов, и не только на государственном уровне, но и в подготовке обычных граждан Украины», - заверил посол. На уточняющий вопрос корреспондента, есть ли у Украины шансы стать членом ЕС, Баршонь ответил: «Да, конечно, точного графика нет, но процесс этот продолжается, и думаю, что в конечном итоге будет положительный результат для Украины».