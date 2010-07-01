Экс-мэр Харькова говорит, что проект «Единый центр» затух

Бывший мэр Харькова Владимир Шумилкин добровольно ушел с поста председателя Харьковской облорганизации партии «Единый центр» «Я вышел из партии и покинул пост председателя областной организации, поскольку проект «Единый центр» (ЕЦ) затух, никакой активности нет. Партия больше не помогает мне реализовывать те цели, которые я перед собой ставлю», - заявил Шумилкин, пишет «proUA» со ссылкой на «STATUS QUO». Как сообщила пресс-секретарь Харьковской облорганизации ЕЦ Марина Шевченко, Шумилкин ушел со своей должности в партии в июне текущего года. Новый председатель облорганизации пока не избран, решение о его избрании будет принято на конференции облорганизации. Когда именно она пройдет, не уточняется.