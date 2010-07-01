Министр Азарова отличился матом в адрес журналистов

Вчера министр регионального развития и строительства Владимир Яцуба обматерил журналистов. Перед началом заседания правительства министр проходил мимо журналистов, которые в коридоре Кабмина записывали комментарий министра юстиции Александра Лавриновича, сообщает корреспондент «Gazeta.ua». «Вот б...дь суки, пройти нельзя !» - сказал громко Яцуба в сторону журналистов. Издание напоминает, что Яцуба не первый раз применяет крепкое словцо на людях. В марте во время посещения строительства терминала аэропорта во Львове министр выразил неудовлетворение тем, что работа идет медленно: «Развели здесь быковство! Чтоб этого больше не было! Потому что разгон выше будет жестче!»