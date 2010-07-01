В БЮТ назвали Наливайченко «троянским конем» Фирташа и Хорошковского

Валентин Наливайченко есть «троянским конем» Хорошковского и Фирташа, которого они стараются заслать в оппозиционный лагерь. Так народный депутат от БЮТ Михаил Косив прокомментировал создание бывшим главой СБУ политического проекта «Обновление Украины», передает пресс-служба БЮТ. «Настоящий руководитель Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский признателен Наливайченко за то, что тот в свое время согласился на предложение тогдашнего президента Ющенко взять его, абсолютно не профессиональный человека, первым заместителем председателя спецслужбы и воспитал из него лояльного руководителя для Виктора Януковича. А Дмитрий Фирташ ценит Наливайченко за то, что еще в начале 2009 года тот пруд на защиту его бизнесов-интересов. Еще тогда «РосУкрЭнерго», где Фирташ является совладельцем, хотело присвоить себе 11 млрд кубометров газа, законно приобретенного «Нафтогазом» в российского «Газпрома», - заявил Косив. Он подчеркнул, что именно сейчас, после прихода к власти Януковича, группа Фирташа взялась за завоевание государственного газа или получение за него коррупционных средств из бюджета. «Очевидно, что связи Наливайченко и люди, которые стоят за ним, вызывают недоверие к нему, несмотря на красиво приправленную патриотичную риторику экс-главы СБУ. Его задача, как сосланного лица, «распылить» поддержку избирателями оппозиционных политических сил», - констатировал Михаил Косив.