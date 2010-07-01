Кириленко считает, что ПР хочет отобрать у людей право выбирать

Лидер партии «За Украину!» Вячеслав Кириленко считает, что норма избирательного законопроекта Партии Регионов о запрете выдвигать кандидатов на местных выборах партийным организациям, зарегистрированным меньше чем за год к выборам, является грубым ограничением избирательных прав граждан. По мнению Вячеслава Кириленко, такая норма не имеет никаких правовых оснований и есть откровенно недемократической, информирует пресс-служба партии «За Украину!». «На выборах все политические силы должны иметь равные права, а каким кандидатам отдать предпочтение, должны решать исключительно избиратели, а не конкурирующие партии», - убежден глава партии «За Украину!». «Партия Регионов понимает стремление людей к обновлению власти и не хочет честной конкуренции на выборах, поэтому й стремится не допустить партию «За Украину!» к избирательному процессу во многих местных общинах», - констатировал Вячеслав Кириленко. «Это яркий пример наступления режима Януковича на фундаментальные права граждан. Стараясь лишить украинцев свободы слова, свободы собраний и многих других прав, власть теперь хочет отобрать у людей чуть ли не важнейшее право - право свободно избирать своих представителей», - заявил Вячеслав Кириленко. «Если эта норма останется, и много партий на местах не будут допущены к участию в выборах, избранные в такой способ органы власти нельзя будет считать легитимными», - считает лидер «За Украину!».