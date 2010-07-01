Герман представила эксперта, который не имел мандата «Репортеров без границ»?

Привлеченный администрацией президента Украины французский медиа-эксперт Жан Мартан не был делегирован организацией «Репортеры без границ». Об этом руководитель «Репортеров без границ» Жан-Франсуа Жюльяр сообщил французскому журналисту Алену Гиймолю, пишет «Украинская правда». «Репортеры без границ» не направляли с миссией в Украину Жана Мартана, и эта поездка не имеет отношения к мониторингу соблюдения свободы слова в Украине, сказал руководитель «Репортеров без границ» Жан-Франсуа Жюльяр. По словам руководителя «Репортеров без границ», привлеченный администрацией президента эксперт не имеет мандата от этой организации. Как известно, в среду замглавы администрации президента Анны Герман провела совместный брифинг с Мартан относительно демократии в Украине. Она представила Мартана как «медиа-эксперта организации «Репортеры без границ» и сообщила о его привлечении к разработке законопроекта о создании в Украине общественного телевидения. Также Герман заявила идею о создании независимой организации, которая будет охранять права журналистов, а также граждан от необъективного представления информации журналистами. Она добавила, что сейчас проводятся переговоры с Мартан относительно предоставления им консультаций по созданию соответствующей организации в Украине. Как известно, ранее «Репортеры без границ» заявляли, что обеспокоены последними фактами давления власти на СМИ. Ожидается что миссия организации посетит Украину 18-20 июля, и встретится с руководством страны.