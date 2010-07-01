Очень странно, что власть разрушает свой имидж на Западе - НУНС

Очень странно, что власть сама разрушает свой имидж на Западе. Так народный депутат от фракции Блока НУНС Ирина Геращенко прокомментировала в эфире одного из украинских телеканалов голосование относительно избрания новых членов Национального Совета по вопросам телевидения и радиовещания, передает ИА «Интермедиа консалтинг» «Если вернуться к голосованию, то для меня это так же было очень странно, потому что все-таки власть украинская хочет выглядеть респектабельно в глазах Запада», - отметила депутат. «Если, возможно, ей на внешнее восприятие немножко начхать, грубо говоря, то в глазах Запада она хочет выглядеть респектабельно. Мы увидели два таких удара в штангу. Это, во-первых задержание в аэропорту Борисполь руководителя фонда Конрада Аденауера (Нико Ланге), - то, что будет иметь серьезные последствия для Украины извне И так же эти неприслушивания к медиасреде во время голосования в Нацсовет», - подчеркнула она. По словам И.Геращенко, власть всегда имеет в Нацсовете свои пять голосов, и при всех режимах этих пять голосов она там имела, потому что Президент свою четверку назначает, и так же хоть один человек идет от властной коалиции. «И мне кажется что было бы очень таким умным жестом власти назначить хоть одного человека от общественных организаций, от оппозиционных фракций, чтобы так же засвидетельствовать и Западу и обществу, и в конечном итоге журналистской среде, которая сегодня очень критично относится к власти, – что мы вас уважаем, мы хотим чтоб ваш голос по крайней мере был слышен в Нацсовете», - добавила она.