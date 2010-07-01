Чечетов: Однопартийцам леди Ю надоело быть «стадом баранов»

Народный депутат от Партии регионов Михаил Чечетов считает, что нынешнее заявление Юлии Владимировны о том, что она снова вернет власть, и все региональные руководители ее партийной организации получат места во власти, свидетельствует о ее попытке удержать разваливающуюся партию хотя бы до парламентских выборов. «Ей срочно нужна парламентская трибуна, чтобы получить депутатскую неприкосновенность и продолжать будоражить общество», - приводит слова М.Чечетова пресс-служба Партии регионов. «Тимошенко надеется, что обещаниями манны небесной ей удастся сохранить свой политический проект до парламентских выборов. Но это весьма сомнительно», - подчеркнул М.Чечетов. Пессимизм относительно будущего «Батькивщины» народный депутат объяснил тем, что «однопартийцам Леди Ю надоело быть «стадом баранов», которых заставляют делать исключительно то, что скажет пастух». По словам политика, за последние годы доверие к Юлии Владимировне со стороны рядовых членов ее партии значительно упало. «В ходе выборов огромная нагрузка ложилась на руководителей областных и первичных парторганизаций, а воспользовались результатами выборов или проходимцы типа Лозинского, или те, кто занес в нужный карман круглую сумму денег. Поэтому былого доверия к Тимошенко у ее однопартийцев нет», - сказал политик. По мнению Михаила Чечетова, своим заявлением лидер БЮТ продемонстрировала, что живет в плену иллюзий. «О какой такой своей победе она может говорить? Она и ее «Батькивщина» стремительными темпами теряют электорат. И если в ходе прошедших президентских выборов она, используя административный ресурс, еще смогла обеспечить себе высокий уровень поддержки, то после того, как Правительство Азарова вскрыло многомиллиардные махинации предыдущей власти с бюджетными средствами, Тимошенко превратилась в сознании людей из Золушки в Гингему или Бастинду. Поэтому она занимается раздачей должностей, которых у нее нет и уже никогда не будет», - заявил депутат-регионал. «Не может пользоваться уважением в обществе политик, который не выполняет обещания, который слышит лишь себя и который окружил себя весьма сомнительными личностями», - убежден Михаил Чечетов.