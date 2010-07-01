В НУНС рассказали сколько пар граблей поставила перед собой власть

Если бы Президент назначил человека от общественных организаций, того же движения, «Стоп цензуре» в Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания, это улучшило бы отношение к действующей власти. Такую уверенность выразила в эфире одного из украинских телеканалов народный депутат от НУНС Ирина Геращенко, передает ИА «Интермедиа консалтинг». «Это был бы очень такой его красивый шаг, и заметный в среде. И это бы позволило власти определенным образом сохранить лицо при плохой игре. Это был бы такой сильный шаг, и я думаю, что даже оппозиция это бы восприняла положительно, мы бы сказали здесь хорошие слова», - подчеркнула депутат. Она также объяснила, что оппозиция поддержала четыре кандидатуры от общественных организаций в Нацсовет, потому что считала, что, если не оппозиция, то хотя бы общественность должна иметь своих представителей в этом органе. «Мы считали, что, если не представители оппозиции, то хотя бы представители общественности должны быть представлены в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания. А сегодня мы видим, что она зачищена», - возмущена И.Геращенко. «И, действительно, что больше всего ужасает, что нынешняя власть очень критиковала предыдущую, иногда не без основания, относительно определенных кадровых назначений, относительно определенных профессиональных вещей. А сама не только наступает на те же грабли, она себе поставила три пары граблей, еще, знаете, и ведро с грязной водой, когда назначает в Нацсовет, возможно, неплохих людей, которые есть там, возможно, толковыми менеджерами в своих сферах, но они ни одного дня не работали не только в телевидении и радио, даже журналистами. Это ужасно», - говорит депутат.