Для ПР задержание Ланге – мелкий инцидент

Задержание немецкого эксперта на границе с Украиной не повлечет за собой разрыв отношений с Германией. Такую уверенность выразил в эфире одного из украинских телеканалов народный депутат от Партии регионов Михаил Чечетов, пишет ИМК. При этом, по его словам, МИД очень правильно высказался, что задержание представителя Германии было продиктовано внутренними рассуждениями страны с точки зрения интересов государства, и Германии не стоит из-за этого поднимать панику. Депутат уверен, что проблем из-за этого с ЕС у Украины не будет. «Я думаю, что двери открыты Европейским союзом перед Януковичем раз и навсегда, и Янукович будет всегда желанным гостем в европейских государствах, поскольку видят они в нем прогнозируемого политика, который исповедует понятную политику для большинства европейских стран», - подчеркнул регионал. «И мы впервые стали понятны для Запада, нас хотят слышать, нас слушают. И я думаю, тот мелкий инцидент, там, наверно, больше непонятность была. Это, наверно, средства массовой информации немного раздули данный инцидент. Может быть, где-то немного более корректно стоило себя повести. Хотя еще раз повторяю: я согласен полностью с официальным, я бы сказал, комментарием МИД», - отметил также он. «Речь идет о внутренних делах страны, потому, наверно, была какая-то подоплека, были какие-то мотивы ... Ну вы смотрите, когда мы выезжаем за границу - не всякого впускают, не всем, во-первых, визу выдают. Сколько волокит, бюрократий - цепляются, того пустят, того не пустят. А здесь одного человека осмотрели немного более предвзято, и сразу возник скандал, потому я думаю, что здесь больше надуманного, и больший вопрос лежит в непонимании», - считает Чечетов.