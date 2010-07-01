Крымские коммунисты поссорились с левыми

Призывы лидера Крымских коммунистов Леонида Грача к объединению с Блоком Юлии Тимошенко и «Курултаем» против действующей властной коалиции сделали невозможным дальнейшее существование Блока Леонида Грача «За новый Крым!» в составе Крымского рескома КПУ и Крымской республиканской организации СЛС. Блок Леонида Грача «За новый Крым!» хотят исключить из Крымского рескома КПУ и Крымской республиканской организации Союза левых сил. Об этом Главреду сообщили в пресс-службе СЛС. Главной причиной такого решения, по сообщению пресс-службы, является то, что Грача открыто критикует действия нынешней коалиции. «По нашему мнению, Президент и нынешнее правительство не отступают от договоренностей, достигнутых во время президентской избирательной кампании с Блоком левых и левоцентристских сил, и предпринимают ряд шагов, направленных на достижение политической и экономической стабильности в обществе, защиту экономических и национально-культурных интересов граждан», заявляют в «Союзе левых сил».