ПР превращает выборы в формальность - НС

Партия регионов вчера зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, согласно которому на выборах в мэры запрещается баллотироваться самовыдвиженцам, которые не представляют какую-либо партию. Норма законопроекта о выборах в местные советы, согласно которой в мэры запрещается баллотироваться самовыдвиженцам, которые не представляют какую-либо партию является антидемократической. Такое мнение высказал Народный депутат Украины от фракции НУНС Тарас Стецькив, сообщили Главреду в пресс-службе «Народной самообороны». «Она противоречит вообще правам человека, она противоречит европейским традициям, и все это сделано исключительно под конъюнктурное желание Партии регионов застолбить за собой победу на местных выборах», — считает депутат. По мнению Стецькива, отказ от самовыдвижения будет однозначно негативно воспринят европейским сообществом. К тому же это отсекает от избирательного процесса на местном уровне множество людей, которые не состоят в партиях, но которые являются активными общественными деятелями и авторитетными людьми в своих селах, городах, районах и областях. «Понятно только одно: Партия регионов не собирается проводить местные выборы, именно как выборы. Она собирается провести формальный процесс, для того чтобы с помощью измененного закона о выборах просто провести членов своей партии в максимальное количество местных советов и на максимальное количество должностей.