В Одессе появился парк имени Шухевича

Вчера, 30 июня, в Одессе в рамках празднования 69-й годовщины со дня возобновления Украинского Государства местные общественные организации назвали парк рядом с рынком «Северный» (жилищный массив Котовского) именем Романа Шухевича. Как сообщили Главреду в пресс-службе Одесской областной организации ВО «Свобода», у входа в парк установили соответствующую табличку «Парк им. Романа Шухевича. К 69-й годовщине со дня возобновления Украинского Государства (30 июня 2010 года)». Решение об этом было принято в понедельник 28 июня 2010 года на собраниях «Народной инициативы». «Мы приветствуем подобную инициативу одесситов и всячески будем поддерживать и в дальнейшем. Ведь это очередной весомый шаг к очищению общественного сознания от московской полуды: имперских мифов и «совецького» прошлого. В Одессе существуют неофициальные исторические названия некоторых районов города - Молдаванка, Пересыпь, Бугаевка и др. Назвали их местные жители. Со временем они стали, что называется, «народными». Надеемся, подобное будет и с парком Романа Шухевича» - отметил председатель Одесской областной организации ВО «Свобода» Павел Кириленко.