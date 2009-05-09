Севастополь: День Победы с военным парадом и политикой (Фоторепортаж)

Десятки тысяч севастопольцев и гостей города приняли участие в торжествах по случаю 64-й годовщины Победы в Великой отечественной войне и 65-й годовщины освобождения города от фашистских захватчиков. По традиции в этот день состоялось шествие ветеранов и парад войск севастопольского гарнизона, участие в котором приняли подразделения Военно-морских сил Украины и Черноморского флота Российской Федерации. Торжественные мероприятия в центре города начались на площади Нахимова с возложения венков к мемориалу защитникам Севастополя, участие в котором приняли ветераны, руководство города, командование двух флотов, делегация Государственной думы РФ и отдельные украинские политики. В состав российской делегации вошли депутаты Госдумы РФ Сергей Марков, Сергей Железняк, Дмитрий Саблин и Дмитрий Вяткин. Российских парламентариев сопровождал советник-посланник посольства РФ в Украине Всеволод Лоскутов. Однако едва ли не главным гостем с российской стороны стал герой советского союза Руслан Аушев. В свою очередь украинский политикум был представлен народным депутатом Украины Валерием Коновалюком, в последнее время подсевшим на пророссийскую тематику. Кроме того, в этот день в Севастополе провела и лидер прогрессивных социалистов Наталья Витренко. После возложения состоялось шествие ветеранов и военный парад, которые открыли командующий ВМС Украины адмирал Игорь Тенюх и командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Александр Клецков. В этот день по центральным улицам города прошли колонны ветеранов войны, ветеранов вооруженных сил, участников боевых действий, воинов-интернационалистов. Поддержать старшее поколение на улицы города вышли представители военно-исторических клубов и учащиеся общеобразовательных школ Севастополя. Однако были и те, кто не смог удержаться от соблазна использовать праздник в политических целях. В частности, такой возможностью воспользовались местные пророссийские организации – ПСПУ, партия «Русский блок», «Русский молодежный союз», «Российская община Севастополя». Последняя снабдила свою колонну не только государственной символикой России, но и символикой российской партии власти – «Единой России». Скандируя «Россия, Россия» они прошли мимо трибуны, где в это время пребывали и российские гости. Впрочем, прибывшие из Москвы их приветсвовали не теплее чем главных героев этого дня – ветеранов, а среди гостей торжества можно было услышать «ну зачем эти вышли, такой праздник испортили». А когда шествие завершилось, начался военный парад. В этот день в едином строю прошли военные моряки, летчики, пехотинцы, а также духовые оркестры двух флотов – Украины и России. «Это единственный город на Украине где проходит военный парад, где Украины и России идут плечом к плечу моряки ВМС и Черноморского флота, где дружат народы. Севастополь является примером миру, СНГ и Европе как нужно дружить и любить, и помнить тех, кто отдал жизнь за независимость нашей родины», – именно так резюмировал городской голова Севастополя Сергей Куницын главное событие этого дня. В свою очередь российские гости в кулуарах вполголоса говорили: «да, такого в Москве не увидишь», – восхищаясь то ли праздничной атмосферой, то ли перфоменсом «просвоих» политических сил.