Тигипко и Яценюк для ПР - «технологические проекты»

Народный депутат от Партии регионов Владислав Забарский уверен, что запрет политическим партиям, зарегистрированным менее чем за 365 дней до дня выборов, принимать участие в местных выборах является логичным, поскольку, таким образом, из избирательного процесса исключаются «технологические проекты», созданные под выборы. Такое мнение он выразил в интервью «Главкому». В частности, по мнению Забарского, если политические силы Сергея Тигипко и Арсения Яценюка не смогут принять участие в местных выборах из-за того, что их местные партийные организации были зарегистрированы менее чем за год до дня голосования, то это их проблемы. «Мы должны писать законы не для Тигипко и Яценюка, а для того, чтобы территориальные громады получали действенную власть», - уверен нардеп. Он также отметил, что в Украине существуют политические партии, которые декларируют определенные программы деятельности, и именно для их реализации партии ставят перед собой цель прийти к власти. «Чтобы развивать партийную систему, мы и предлагаем внести именно такие изменения в избирательное законодательство», - сказал Забарский. «Когда мы говорим о том, что ячейка политической партии в конкретном регионе для участия в выборах должна быть зарегистрирована за 365 дней до дня выборов, то в этом тоже есть своя логика. Ведь таким образом в избирательном процессе принимают участия не технологические проекты, созданные за пару дней под конкретные выборы. В избирательном процессе будут принимать участие политические силы, которые действительно ведут определенную работу на конкретной территории», - пояснил нардеп. При этом он добавил, что таким образом партии действительно смогут реально управлять и представлять интересы граждан. «А как это может делать сила, созданная за месяц до выборов?... Что это за структура, созданная за полгода до выборов? Как она может работать и развивать регион? С кем? Конечно, некоторые политические лузеры будут кричать и вопить, что их не пускают в местную власть. Так это их проблемы! Для участия в выборах нужна серьезная структура», - уверен Забарский. Напомним, депутаты от Партии регионов зарегистрировали в парламенте постановление о назначении выборов местных органов власти на 31 октября 2010 года. Согласно поданному главой фракции Партии регионов Александром Ефремовым законопроекту о местных выборах, в них могут принимать участие лишь зарегистрированные за 365 дней до дня голосования ячейки партий.