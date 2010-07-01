Кого хотим, того и не пускаем - Чечетов

Давать возможность въезжать или не въезжать в страну - это внутреннее право государства. Такое мнение высказал в эфире одного из украинских телеканалов народный депутат от Партии регионов Михаил Чечетов, передает пишет ИМК. Так он прокомментировал ситуацию с задержанием немецкого эксперта при въезде в Украину, а также тот факт, что недавно несколько персон нон-грата из России перестали быть таковыми и им разрешили ездить в Украину. «Кого объявлять персоной нон-грата, кому, наоборот, давать возможность въехать - это право каждого государства. В каждой стране есть внутренние дела. Я думаю, и мы, как журналисты, должны, наверное, защищать свою страну, становиться на позицию защиты своей страны, а не подыгрывать тем, кто пытается унизить Украину», - отметил Чечетов. «Я очень люблю и уважаю средства массовой информации и считаю, что это действительно четвертый вид власти. Чем сильнее она будет - тем сильнее будет страна. Но надо, наверное, все-таки быть патриотом и не подыгрывать тем, кто пытается унизить страну даже если, допустим, какой-то и ляп был допущен. Я не говорю, что здесь ляп был допущен, но все равно надо быть патриотом», - подчеркнул «регионал».