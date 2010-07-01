Иностранные фонды начинают бояться работать в Украине

Представители европейских фондов в Украине обеспокоены инцидентом, который случился с председателем представительства немецкого Фонда Конрада Аденауера Нико Ланге и не исключают, что подобные действия власть может применить и против их. Официальный Берлин до сих пор настаивает на разъяснении всех обстоятельств инцидента с задержанием председателя киевского офиса Фонда Конрада Аденауера Нико Ланге. В среду в МИД Германии был вызван представитель украинского посольства для объяснений и высказывания неудовлетворения немецкой стороны историей вокруг задержания немецкого эксперта, сообщает агентство dpa. Между тем, заместитель главы Администрации Президента Анна Герман заявила, что службы, которые препятствовала въезду Ланге в Украину «имели очень серьезную аргументацию относительно своих действий». В то же время она не стала конкретизировать о каких аргументах идет речь, и почему при их наличии эксперту в конечном итоге все же позволили пересечь украинскую границу. Между тем, проблемы, возникшие у Нико Ланге «могут стать актуальными» и для представителей других европейских политических фондов, сказал в интервью «Немецкой волне» председатель представительства немецкого Фонда Генриха Белля в Украине Кирилл Савин. Хотя инцидент с Нико Ланге непосредственно не касается Фонда Белля, и эти два фондов имеют существенные идеологические отличия, Савин отметил схожесть организационного построения и схожесть характера их деятельности не только внутри Украины, но и по всем мире: «Это такой же политический немецкий фонд, как и мы. И, собственно, природа нашей деятельности одинакова». Обеспокоенность сложившейся ситуацией, по словам Савина, усиливается непонятностью причины ее возникновения. Председатель представительства Фонда Белля отметил, что эта причина выглядит «носящей абсурдный характер».