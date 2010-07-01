МИД учит организации «правильно» работать в Украине

Вчера в Министерство иностранных дел Украины были приглашены послы и старшие дипломаты посольств Германии, США, Польши и России, пишет «Коммерсант-Украина». По сообщению пресс-службы МИДа, в ходе встреч данных обсуждались вопросы деятельности в Украине негосударственных, некоммерческих фондов, координируемой соответствующими посольствами. Отметив, что такие организации, как фонд «Видродження», Фонд Фридриха Эберта, Фонд Конрада Аденауэра, Фонд Стефана Батория и другие, «последовательно предоставляют существенную помощь многочисленным общественно полезным инициативам на всеукраинском и региональном уровне», в МИДе все же вынесли предупреждение руководителям диппредставительств. «Заместители министра иностранных дел обратили внимание руководителей дипломатических учреждений США, России, Германии и Польши на важность неукоснительного соблюдения соответствующими неправительственными организациями своих уставных заданий и законодательства Украины», – рассказали в пресс-службе. Заместители министра иностранных дел провели встречи с представителями каждого посольства отдельно. «Это не была нравоучительная беседа, это был диалог», – отметил один из участников встречи. При этом главной ее целью было объяснить руководителям диппредставительств позицию украинской стороны относительно инцидента, произошедшего с руководителем украинского представительства Фонда Конрада Аденауэра (ФКА) Нико Ланге. Напомним, 26 июня в аэропорту «Борисполь» ему было отказано во въезде на территорию Украины, и попасть в страну он смог только после вмешательства высокопоставленных немецких политиков. Сам господин Ланге в назвал сложившуюся ситуацию недоразумением. По словам собеседников «Ъ», когда речь шла о неправительственных организациях и фондах, позиция МИДа заключалась в том, что «поддерживать демократические преобразования в Украине и участвовать в политике Украины – это разные вещи». Тем не менее в посольствах такую беседу восприняли скорее как дружественную, чем как профилактическую. А вот оппозиция проведением встреч осталась недовольна, поскольку там считают подобные переговоры «элементом скрытого давления». «Это привычная практика для таких стран, как Северная Корея, Китай, Беларусь, но проведение таких бесед несвойственно демократическим странам», – заявил глава парламентского подкомитета по вопросам евроинтеграции и евроатлантического сотрудничества Андрей Шкиль (БЮТ). До вчерашнего вечера официальная причина запрета на въезд в Украину главе украинского офиса ФКА так и не была обнародована, но в Администрации Президента уверены, что у СБУ были все основания не пускать господина Ланге. «Органы, принимавшие это решение, в тех справках, которые они подали, приводят очень серьезные аргументы, почему они поступили именно так», – заявила вчера заместитель главы Администрации Президента Анна Герман. Она также отметила, что обстоятельства инцидента «серьезно изучаются», однако объяснить, в чем заключаются претензии спецслужбы, отказалась. В то же время источник «Ъ» в дипломатических кругах рассказал, что «причиной запрета на въезд стали попытки Нико Ланге добиться объединения украинской оппозиции – он фактически выступал в качестве политконсультанта». По его словам, глава украинского представительства ФКА регулярно проводил встречи с лидерами оппозиционных партий, в частности с Юлией Тимошенко («Батькивщина»), Арсением Яценюком («Фронт змин») и Вячеславом Кириленко («За Украину!»). «Он доказывал оппозиционерам, что только объединившись, они могут рассчитывать на поддержку Европейской народной партии (крупнейшего политического объединения Европарламента. – Ред.)»,– подчеркнул собеседник «Ъ». Несмотря на то что действия Нико Ланге не противоречат украинскому законодательству, они были расценены властями как «выходящие за рамки этики иностранных экспертов, находящихся на территории другого государства». Кроме того, ряд претензий к господину Ланге «более конкретного характера» имеется и у Службы безопасности. Впрочем, там инцидент комментировать не стали. «Не могу в чем-то обвинить какой-то конкретный фонд, но, как показывает контрразведывательная практика, все общественные организации, особенно расположенные в странах, представляющих разведывательный интерес, используются спецслужбами», – сказал секретарь комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Юрий Самойленко (Партия регионов). Сложившаяся ситуация уже привела к тому, что на сегодняшний день вопрос визита президента Виктора Януковича в Германию остается открытым. В начале июня посол Германии в Украине Ганс-Юрген Гаймзет заявил, что визит состоится «в ближайшее время». Теперь же немецкая сторона заявляет о необходимости согласовать дату визита. «Понятно, что дата визита давно была согласована, так что это явный намек на то, что визит теперь под вопросом»,– сказал «Ъ» источник в дипломатических кругах.