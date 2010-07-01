ВР сегодня будет работать до «победного конца»

Сегодня парламент будет работать до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня. За такое решение проголосовали 229 из 429 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, сообщает УНИАН. Сегодня в повестке дня работы парламента около ста вопросов. Пленарное заседание началось в 11:02, поскольку фракция БЮТ блокировала трибуну парламента. Председатель ВР Владимир Литвин подчеркнул, что на заседании Согласительного совета договорились о представлении кандидатур во Временную следственную комиссию по вопросам свободы слова и во ВСК относительно решения Стокгольмского арбитражного суда, расследования фактов коррупционной деятельности ЗАО «РосУкрЭнерго» и ареста экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия Макаренко. Литвин сообщил, что фракция Партии регионов уже подала четыре кандидатуры в комиссию по «РосУкрЭнерго».