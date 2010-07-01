Коалиция сделала все, что хотел БЮТ

Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию в отношении решения Стокгольмского арбитражного суда от 8 июня, расследования фактов коррупционной деятельности «РосУкрЭнерго» и причастности к этому должностных лиц органов государственной власти, ареста экс-главы Государственной таможенной службы Анатолия Макаренко. Такое решение поддержали 238 депутатов из 433 принявших участие в голосовании. На создании этой комиссии, а также комиссии в отношении существования цензуры в прессе настаивала оппозиция. Комиссию по «РосУкрЭнерго» возглавит член фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Роман Зварич. Его заместителем станет депутат от фракции Партии регионов Анатолий Кинах. В комиссию вошли представители всех парламентских фракций в соответствии с квотным принципом. Комиссия будет работать в течение 3-х месяцев и представит отчет не позднее последнего дня истечения срока ее полномочий. Напомним, международный арбитражный суд Стокгольма 8 июня обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть «РосУкрЭнерго» 11 млрд куб. м газа, а также выплатить компании установленный контрактом штраф в товарной форме в размере 1,1 млрд куб. м газа. После этого глава СБУ Валерий Хорошковский сообщил об открытии дела по факту нанесения убытков государству Украина в связи с решением Стокгольмского арбитража. По данным СМИ, главным фигурантом дела стал первый заместитель главы НАК «Нафтогаз Украины» Игорь Диденко: у него была взята подписка о невыезде. На два месяца арестован экс-глава Гостаможни Анатолий Макаренко.