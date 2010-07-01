Клинтон ничего не привезет Украине - эксперт

Руководитель программы по вопросам европейской безопасности в американской аналитической корпорации «РЭНД» Стивен Лерреби в интервью радио «Свобода» рассказал, что не стоит надеяться на какие-либо сенсации от визита в Украину государственного секретаря США Хиллари Клинтон, состоится 2 июля. «По моему мнению, этот визит будет иметь, прежде всего, символическое значение. Она приедет в Киев, чтобы рассказать украинцам и миру о том, что США не забыли об Украине, и дальше имеют там свои интересы и особо заинтересованы в демократическом развитии Украины. Я не ожидаю много конкретных результатов, но это будет психологический и политический сигнал о том, что США и в дальнейшем будут сотрудничать с Украиной», сказал Лерреби. Говоря о возникшей в последнее время теме о давлении на СМИ, эксперт отметил, что во многом отношения Украины и США будут зависеть от внутренней ситуации в стране. «Это зависит от того, хотят ли украинцы иметь хорошие отношения с США. Если нет, то они продолжат оказывать давление на независимые СМИ и общественные организации. Хиллари Клинтон будет доказывать, что США очень тревожит вопрос свободной прессы и будет пытаться привлечь внимание к проблеме притеснений журналистов», - заявил Лерреби.