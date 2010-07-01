Янукович поверил данным оппозиции об увеличении преступности

Президент Украины Виктор Янукович отмечает, что категорически не удовлетворен работой правоохранительных органов по обеспечению законности в государстве и требует от правоохранительных органов принять решительные меры по борьбе с преступностью. Об этом глава государства заявил на совещании руководителей правоохранительных и других государственных органов по вопросам противодействия преступности и усиления борьбы с наркоманией, которое проходит в Киеве под председательством Президента. По словам Януковича, проведение такого мероприятия вызвано необходимостью перейти к решительным шагам по преодолению «критической ситуации, связанной с ростом преступности в государстве». «Вынужден констатировать, что борьба с преступностью и незаконным оборотом наркотиков велась и пока еще, я подчеркиваю, пока еще ведется бессистемно, хаотически и неэффективно», - сказал Президент. Он также отметил, что не видит в работе правоохранительных органов и Министерства здравоохранения (в вопросе противодействия наркомании) эффективных подходов к улучшению ситуации. Глава государства отметил, что «ни его, как Президента, ни 46 млн граждан Украины категорически не удовлетворяет состояние дел по обеспечению законности в государстве». Янукович привел статистические данные, согласно которым в этом году на 40% увеличилось количество тяжких преступлений, в частности, самой сложной ситуация является в АР Крым, Днепропетровской и Кировоградской областях. «Считаю формальным и частично безответственным отношение некоторых руководителей соответствующих структур к выполнению возложенных на них обязанностей», - сказал Президент.