ВР проверит, есть ли в Украине цензура

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по вопросам расследования цензуры в средствах массовой информации, давления на свободу слова в Украине и препятствования законной профессиональной деятельности журналистов. За создание такой комиссии в четверг проголосовали 327 народных депутатов из 434, принявших участие в голосовании, пишет Интерфакс-Украина. Комиссии поручено расследовать случаи вмешательства органов государственной власти и местного самоуправления, их должностных лиц в деятельности СМИ, а также случаев сообщения в СМИ о давлении на свободу слова в Украине. Также комиссии поручено защищать права журналистов на журналистское расследование, на беспрепятственную аккредитацию журналистов, гарантии профессиональной деятельности журналистов, а также усиление ответственности за нарушение законодательства о защите профессиональной деятельности журналистов. Комиссию возглавила член фракции «Наша Украина - Народная самооборона» Ирина Геращенко, ее заместителем стал член фракции Партии регионов Владимир Ландик. В состав комиссии вошли 9 народных депутатов, пропорционально представляющие все фракции Верховной Рады. Следственная комиссия будет действовать в течение 1 года и представит свой отчет не позже 3-месячного срока со дня ее создания.