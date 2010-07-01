Янукович покупает через Интернет наркотики

Президент Виктор Янукович обеспокоен ситуацией с оборотом наркотических веществ в Украине. Об этом он заявил на совещании с руководителями правоохранительных и других государственных органов в четверг. «Я считаю недостаточными действия правоохранительных органов для искоренения и предупреждения этого зла, а может, и преступными», - сказал Янукович. «О какой работе можно говорить, если через интернет-магазины можно приобрести весь ассортимент наркотических средств? Через Интернет можно все что угодно купить», - возмутился он. «По моему поручению за несколько дней это было приобретено. Распространялось через средства массовой информации», - сказал Президент, демонстрируя папку с образцами наркотических веществ. Янукович отметил, что среди этих веществ есть марихуана, кокаин и некоторые другие средства, которые отпускаются по рецепту. Он еще раз подчеркнул, что эта контрольная закупка осуществлялась по его поручению. Отдельно Президент отметил, что вопросом незаконного оборота наркотиков неудовлетворительно занимается Министерство здравоохранения. Также он добавил, что в Украине запрещено 180 наркотических средств и психотропных веществ, а в соседних странах «ровно вдвое больше». «Фактически это бандитизм с офисным лицом», - заявил Янукович.