Чем займется Рада?

11 мая 2009, 11:07

Во вторник 12 мая украинские парламентарии после трехнедельных каникул соберутся под куполом Верховной Рады и примутся за работу.

Вопросов, требующих депутатского внимания, накопилось предостаточно, и первый из них – правительственный антикризисный пакет законопроектов, который наверняка будет внесен в сессионный зал в очередной раз. В этой связи можно вспомнить и о двухнедельной давности прогнозах Владимира Литвина: дескать, после праздников в Раде формализуется «широчайшая» коалиция Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко, и первым делом новоиспеченные «большевики» возьмутся за внесение изменений в Конституциию. Наконец, на протяжении последних дней возникли еще несколько вопросов, за которые наверняка возьмется заскучавший по работе парламент – речь идет о законопроекте об игорном бизнесе, актуальность которого резко возрасла после трагедии в Днепропетровске, и о «разборе» полетов министра внутренних дел Юрия Луценко в аэропорту Франкфурта. Тот же Литвин спрогнозировал что инцидент в аэропорту Франкфурта-на-Майне с Луценко станет "горячей темой" для парламента на этой неделе. За какие вопросы возьмутся народные избранники в первую очередь? Удастся ли Раде приступить к плодотворной работе или она в очередной раз погрязнет в политических склоках? Эти вопросы «Главред» задал народных депутатам – представителям всех парламентских политсил. Владимир Полохало, глава парламентского комитета по вопросам науки и образования, БЮТ: Развитие событий следующей пленарной недели на данный момент спрогнозировать сложно. Судя по заявлениям отдельных представителей Партии регионов, не исключено, что «регионалы» отыщут повод для блокирования работы парламента. Хотя в повестке дня, которая будет утверждаться во вторник утром, могут появиться чрезвычайно важные вопросы. Прежде всего, это экономические законопроекты, в том числе подготовленные Наталией Королевской и Сергеем Терехиным. Важны законы, подготовленные возглавляемым мною комитетом по вопросам науки и образования. Речь идет о втором чтении доработанного проекта закона о внешнем оценивании, закон о научной и научно-технической деятельности, поправках к закону об образовании. Я очень надеюсь на то, что Верховная Рада все-таки будет работать. Но для всех очевидно, что мы уже в активной фазе избирательной кампании – независимо от того, состоятся выборы 25 октября или 17 января. А это значит, что политические силы, которые называют себя оппозиционными, – в первую очередь Партия регионов, «Единый центр» и часть «Нашей Украины» – сегодня не будут заинтересованы в производительной работе парламента. Поэтому политическая составляющая деятельности парламента, градус политических заявлений и нерациональные с точки зрения потребностей общества и государства политические действия усилятся. Стоит сказать, что избирательная кампания в Украине началась как дискредитационная кампания. И в этом ключе следует рассматривать скандал вокруг Юрия Луценко. Дело в том, что для Партии регионов с точки зрения пиара «раскручивать» случай с Луценко намного важнее, чем принимать законы. Мне трудно спрогнозировать, чем может закончиться рассмотрение этого вопроса в Верховной Раде. Что касается возможности формализации коалиции Партии регионов и БЮТ, то я напомню, что когда шли эти разговоры, я везде говорил, что вероятность подобного союза чрезвычайно низка. С политологической точки зрения это практически невозможно по многим причинам. Эти партии в течение последних нескольких лет самые большие антиподы, политические конкуренты. Во-вторых, на политико-идеологическом уровне они исповедуют если не радикально противоположные, то чрезвычайно отличные по своей направленности основополагающие принципы. Кроме того, нужно сказать, что в БЮТ никогда не было критической массы депутатских настроений на такой союз. Да, отдельные члены фракции, возможно, приветствовали бы его создание, но против него были и подавляющее большинство депутатов, и объективные обстоятельства... Поэтому создание такой коалиции, на мой взгляд, – это больше утопия, чем реальность. Тарас Стецькив, член парламентского комитета по вопросам ТЭК, заместитель председателя фракции НУНС, входит в состав коалиции: План работы на пленарную неделю пока до конца не известен, ведь согласительный совет состоится аж во вторник утром... Но я думаю, что в повестку дня войдет закон, который касается перенесения игорного бизнеса за пределы городов, – в связи с трагедией в Днепропетровске. Есть определенные шансы на рассмотрение правительственной антикризисной программы. А остальные вопросы будут согласовываться на согласительном совете. Очевидно, что Партия регионов затронет вопрос об отставке Юрия Луценко. Но мне кажется, ни к чему, кроме политической трескотни, это не приведет. Информации о том, будет ли формализовано создание «суперширокой коалиции» у меня нет. Насколько я понимаю, какие-то разговоры, консультации по этому поводу проходили в конце апреля, между Пасхой и 1 мая, но выглядит так, что договоренность в конечном итоге не достигнута. Поэтому я не думаю, что на создание этого большинства есть большие шансы. Так же, насколько я понимаю, не предусматривается создание конституционной парламентской комиссии. Никаких серьезных договоренностей по этому поводу нет , поэтому отвергать возможность ее создания я бы не стал, но это очень сомнительно... В целом, на следующей пленарной неделе политическая трескотня не должна была бы возобладать над конструктивной работой. Ситуация постепенно возвращает к избирательной кампании, в повестке дня не стоит ни создание конституционной комиссии, ни формализация широкой коалиции, поэтому основным политическим игрокам не остается ничего другого, как все-таки приступить к работе в Верховной Раде. Ксения Ляпина, заместитель главы парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, НУНС, не входит в состав коалиции: Заниматься парламенту есть чем, особенно в сфере экономики. Есть ряд законопроектов, подготовленных ко второму чтению нашим комитетом, все они могут принести пользу предпринимателям. Но, к сожалению, уже сейчас я могу спрогнозировать, что прежде всего мы будем снова заниматься политикой. В нашем парламенте бывает всякое, вдруг какие-то конструктивные решения в Раде все-таки пройдут. Но слишком уж позитивной конструктивной работы от парламента я не жду. По политическим вопросам, которые будут стоять в Верховной Раде, можно назвать возможную формализацию супер-мега-коалиции Партии регионов и БЮТ. Даже если это большинство не формализуется, есть высокая вероятность каких-то громких политических событий. Таким событием, например, может стать отставка Юрия Луценко или создание парламентской конституционной комиссии. Кстати, этот шаг мог бы быть позитивным, но, к сожалению, скорее всего, он будет носить чисто политический характер и послужит одним из этапов подготовки к созданию этой сверхширокой коалиции. Александр Ефремов, глава парламентского комитета по вопросам регламента, Партия регионов: Самым актуальным вопросом для парламента в последнее время была экономическая и социальная ситуация в государстве, законопроекты, позволяющие улучшить работу наших предприятий. К сожалению, таких законов в парламент поступает очень мало. Пока я вижу, что первыми в очередь опять ставятся законы о проведении выборов, на которых власть пытается практиковаться в получении судебных решений, которыми отменяются те решения, которые ее не устраивают. Будет ли работа парламента конструктивной, можно будет сказать только после того, как станет известна повестка дня Верховной Рады. Если там не будет провокационных вопросов, а будут те вопросы, которые будут идти на пользу государства, то, естественно, Рада будет работать продуктивно. Если же коалиция опять попытается заняться меркантильными вопросами, то такая Верховная Рада не нужна, остается только идти на выборы. Что касается ситуации с Юрием Луценко, то вообще-то на рассмотрении этого вопроса должны настаивать не мы, это Тмиошенко должна выйти в парламент с предложением освободить этого обанкротившегося руководителя от занимаемой должности. Если у руководителей правящей коалиции сделать это не хватит совести, то, естественно, на отставке главы МВД будем настаивать мы. Решение о формализации коалиции Партии регионов и БЮТ можно принять только после того, как состоится политсовет и заседание фракции Партии регионов. Ни того, ни другого не было, официальные решения по этому вопросу на сегодняшний день не принимались. Алла Александровская, секретарь парламентского комитета по вопросам бюджета, КПУ: Я считаю, что Верховной Раде в первую очередь нужно заняться налоговым законодательством. Нам нужно простимулировать нашу экономику, наше производство. Это сейчас самое главное, потому что практически все предприятия испытывают колоссальные трудности с оборотными средствами. Нужно принять меры для того, чтобы ликвидировать долги по заработной плате. Хоть правительство и говорит, что оно в этом направлении все сделало или сделает – очевидно, что решены далеко не все вопросы. Я думаю, что именно эти проблемы должны стать предметом рассмотрения и правительства, и Верховной Рады Украины. Касательно ситуации с Луценко – я думаю, что министр сам дал основания для того, чтобы вопрос о его отставке поднимался в Верховной Раде. Я не думаю, что это – вопрос чисто политический. Ведь если человек допускает такое поведение за рубежом, он нарушает нормы поведения и морали, а также законодательство других стран, то, конечно, парламент должен рассмотреть этот вопрос. Я думаю, что Луценко уже давно заслуживает отставки. Будет ли на следующей пленарной неделе формализована коалиция Партии регионов и БЮТ, мне сказать трудно. Однако мы понимаем, что интересы олигархов переплетаются и совпадают. И если они между собой поделят Украину на сферы влияния, то, конечно, смогут договориться и о такой коалиции. Произойдет ли это на ближайшей пленарной неделе, я не могу сказать – у меня нет никакой информации о том, как проходят их переговоры. Сергей Гриневецкий, первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, Блок Литвина: Уже теперь совершенно понятно, что 13-14 мая состоится заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге, в котором будет принимать участие Владимир Литвин. Ввиду того, что два дня не будет спикера, какие-то ключевые вопросы вряд ли будут рассматриваться... Скорее всего, оппозиция выставит правительству вопрос по поводу очередной антикризисной программы. Будет рассматриваться довольно проблемный вопрос игорного бизнеса, в котором чувствуется, в частности, влияние со стороны зарубежных государств. Вы же понимаете, не все так просто, если в связи со столь серьезной проблемной ситуацией летят премьер и министры, глава правительства отменяет визит в Прагу на саммит по поводу «Восточного партнерства»... Что-то за этим кроется. Я не исключаю, что на щит будет поднята ситуация с министром внутренних дел. Что касается этого вопроса, то я в первый же день сказал, что у нас есть посольство Украины в Германии и потому нужно, чтобы госпожа Зарудная предоставила нам официальную информацию о том, что там произошло. А пока этой информации нет, о чем можно говорить? Что касается возможного создания в парламенте коалиции Партии регионов и БЮТ, то у нас уже сформировалась такая цикличность: каждую весну и каждую осень большие фракции притягиваются друг к другу. Насколько будет результативной очередная «свадьба» – посмотрим...

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