Украина сама не знает, чего хочет от НАТО

В Киеве на данный момент проходит Парламентская ассамблея Украина-НАТО. Делегаты из стран - членов Альянса слушают доклады украинских чиновников и военных о том, каким Украина видит дальнейшее сотрудничество с НАТО, пишет «Немецкая волна». Директор департамента военной политики и стратегического планирования Минобороны Украины Виктор Корендович заявил, что сотрудничество с Альянсом пойдет на пользу не только Украине, но и в целом европейской системе коллективной безопасности. Однако каковой именно будет модель взаимодействия между сторонами, Корендович не уточнил, потому что и сам не знает, как будет финансироваться украинское войско в короткой и долгосрочной перспективе. Корендович также отмечает, что экономический кризис подорвал все финансовое планирование армии, и в настоящий момент денег едва хватает на содержание и социальное обеспечение военных. «Бюджет, который мы имеем в настоящий момент, - это 500 долларов в месяц на одного представителя вооруженных сил. В пределах существующего финансирования обеспечивать боеспособность вооруженных сил в полном объеме очень проблематично». Представитель Минобороны отметил, что на 2011 года финансирования армии должно увеличиться вдвое. В то же время председатель миссии парламентской ассамблеи НАТО Ассен Ау говорит, что заявления украинской стороны о продолжении сотрудничества вдохновляют представителей Альянса, однако его удивляет, почему украинская армия дислоцируется в основном на западной и северной границах страны. «Мы были неприятно удивлены тем, что происходит в украинской политике», - сказал Ау. Зато Виктор Корендович объяснил, что такое расположение вооруженных сил, по большей части на правом берегу Днепра Украины унаследовано от СССР и в настоящий момент у государства не хватает средств, чтобы массово переместить военных на Левобережье.