«Батькивщину» переименуют в «Тимошенко»?

Первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей Кожемякин не исключает проведения ребрендинга партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина», чтобы избиратели могли быстрее идентифицировать ее с лидером Юлией Тимошенко. Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, пишет УНИАН. Кожемякин отметил, что «Батькивщина» самостоятельно готова идти на выборы, поскольку в ее рядах насчитывается более 500 тысяч членов. «Мы сделаем, как говорят сейчас такое модное слово, ребрендинг названия нашей партии и, возможно, что-то добавим, чтобы люди идентифицировали быстрее нашу политическую силу с ее политическим руководством», - сказал он.