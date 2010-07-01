Януковичу предстоит напряженная неделя

Президент Украины Виктор Янукович в пятницу, 2 июля, проведет переговоры с госсекретарем США Хилари Клинтон, а также примет участие в совместной пресс-конференции. Об этом сообщил журналистам в четверг глава Администрации Президента Украины Сергей Левочкин, пишет Интерфакс-Украина. В этот же день Янукович примет участие в торжествах по случаю Дня налоговика. 4 июля Президент совершит однодневную рабочую поездку в Севастополь, где примет участие в праздновании Дня Военно-морских сил Украины. 5-6 июля Янукович совершит рабочую поездку в Казахстан. 7 июля Президент Украины проведет заседание комитета экономических реформ, 8 июля – встретится с министром иностранных дел Финляндии Александром Стуббом, который прибудет в Украину с официальным визитом. 9 июля Янукович встретится в Киеве с президентом Евросоюза Херманом ван Ромпейем, подчеркнул Левочкин. Как известно, 9 июля Янукович отметит 60-летний юбилей.