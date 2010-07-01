Доний бросил Луценко ради Кириленко

Народный депутат Украины от фракции НУНС Олесь Доний, ранее входивший в группу «Народная самооборона», заявил о своем вступлении в депутатскую группу «За Украину!», сообщает Интерфакс-Украина. «Единственной группой в парламенте, которая может противостоять наступлению на украинские ценности, осталась группа «За Украину!». Я призываю коллег, которым не безразлична Украина и украинские интересы, поддержать мой выбор и вступить в группу «За Украину!», - заявил Доний. Отметим, что ранее о вступлении в группу «За Украину!» заявила народный депутат Ольга Герасимьюк (фракция НУНС).