«Регионы» боятся ВСК по свободе слова - НС

Народный депутат от партии «Народная самооборона» Юрий Стець считает, что «регионалы» не голосовали за создание Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования случаев давления на свободу слова, поскольку боятся обнародования большого количества фактов цензуры в СМИ, пишет УНИАН. «Теперь становится понятным, почему все это время так трудно было «протолкнуть» создание этой ВСК через Верховную Раду. Очевидно, что депутаты из Партии регионов и их «кукловоды» с Банковой четко понимают, что после создания этой следственной комиссии станут известными очень многие факты цензуры с их стороны», - считает Стець. «Именно этим я могу объяснить ситуацию, когда так долго задерживалось создание этой следственной комиссии, и неголосование за ее создание ни одного депутата из ПР. И тем более это поражает, поскольку представители из Партии регионов в профильном комитете по вопросам свободы слова, куда входят депутаты от всех фракций, на заседании комитета были «за» создание этой комиссии, и комитет единогласно проголосовал, а теперь, в зале, они не подтвердили свое голосование. Теперь понятно, чего боится новая власть, и какие они после этого «демократы», - добавил депутат. Напомним, сегодня, 1 июля, парламент принял постановление «Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования случаев цензуры в СМИ, давления на свободу слова в Украине и препятствования законной профессиональной деятельности журналистов». За данное решение проголосовали 237 из 434 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов. Председателем ВСК избрана народный депутат Ирина Геращенко (фракция НУНС).