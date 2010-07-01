Тимошенко советует власти наложить на себя руки

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко обнародовала текст решения Стокгольмского арбитражного суда о возвращении компании «РосУкрЭнерго» 11 млрд кубометров газа, из которого вытекает, что во время судебных слушаний в Стокгольме НАК «Нафтогаз Украины» отказался от своей позиции о наличии правовых подтверждений законности приобретения этого газа у ОАО «Газпром». Об этом Тимошенко заявила сегодня на заседании оппозиционного правительства, пишет УНИАН. «В какой-либо другой стране после обнародования таких документов и этих фактов это привело бы, как минимум, к самоотставке правительства и Президента, а там, где есть больше совести и больше чести, возможно, должностные лица, которые были к этому причастны в других странах вообще наложили бы на себя руки от позора, связанного с такими обстоятельствами», - сказала Тимошенко. Лидер оппозиции зачитала несколько основных пунктов решения Стокгольмского арбитража, в которых речь идет о том, что НАК «Нафтогаз Украины» признал, что не имеет достаточных правовых оснований для владения природным газом в объеме 11 млрд куб. м, а также добровольно взял на себя обязательство оплатить штрафные санкции в связи с этим конфликтом. «В установочной части решения арбитражного суда арбитражный суд, оценивая, что все, что принимается, имеет привкус коррупции, они специально пунктом 8 установочной части вносят такой пункт. Цитирую: «В связи с тем, что среди прочего НАК «Нафтогаз» больше не утверждает, что предполагаемое приобретение 11 млрд куб. м газа 3 февраля 2009 года имело достаточные правовые основания, эта позиция подтверждается доказательствами в расположении трибунала». Все, что здесь изложено, – это, по сути дела, история преступления. Это то, за что рано или поздно будут отвечать должностные лица во главе с Виктором Януковичем, за то, что они прямо сдали в арбитражном Стокгольмском суде интересы Украины, позицию «Нафтогаза», - подчеркнула Тимошенко. Напомним, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть «РосУкрЭнерго» 11 млрд куб. м газа. Этот объем газа был изъят «Нафтогазом» у «РосУкрЭнерго» в 2009 году как компенсация после того, как в результате подписания прямого контракта между НАК и «Газпромом» в январе 2009 года «РосУкрЭнерго» было исключено из схемы поставок газа в Украине и за ее пределы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% «РосУкрЭнерго».