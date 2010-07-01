Януковича требуют посадить за покупку наркотиков

БЮТ призывает привлечь Президента Украины Виктора Януковича к уголовной ответственности по статье с лишением свободы до 10 лет за покупку наркотиков. Об этом заявил первый заместитель главы фракции БЮТ Андрей Кожемякин, пишет Сегодня. «Если в наличии есть кокаин хотя бы до 1 грамма, то это можно квалифицировать как тяжелое преступление. И если Янукович принес кокаин, то этим должна заняться СБУ, ведь кокаин не выращивается на территории Украины, а на территории Колумбии, Эквадора, Боливии, в некоторых местах Мексики и чуть-чуть в Пакистане», - отметил депутат. «Я работал руководителем управления по борьбе с наркобизнесом и об этом знаю. И если Янукович это принес, то это до 10 лет ответственности за распространение и, во всяком случае, те люди, которые ему это продали, уже должны сидеть в тюрьме или СИЗО, ведь это особо опасно», - заявил бютовец. «А что касается привлечения к ответственности Президента, то, в первую очередь, ему самому нужно задать этот вопрос. По Конституции он у нас, к сожалению, неприкосновенен», - добавил Кожемякин. Напомним, Президент Виктор Янукович подверг критике работу правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В частности, на совещании руководителей правоохранительных и других государственных органов он рассказал, что через Интернет можно купить весь ассортимент наркотических средств и продемонстрировал присутствующим набор того, что удалось приобрести по его поручению в качестве контрольной закупки одному из управлений своей Администрации.