Тимошенко требует убрать Хорошковского

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко считает, что Верховная Рада Украины должна немедленно поднять вопрос об отставке Валерия Хорошковского с должности главы Службы безопасности Украины из-за решения Стокгольмского арбитражного суда, из которого вытекает, что правительство и НАК «Нафтогаз Украины» отказалось от защиты национальных интересов во время рассмотрения в суде иска компании «РосУкрЭнерго» к «Нафтогазу» о возвращении 11 млрд куб. м природного газа. Об этом Тимошенко заявила сегодня на заседании оппозиционного правительства, пишет УНИАН. «Мы требуем привлечения к ответственности и немедленного отстранения, во-первых, председателя Службы безопасности Украины Валерия Хорошковского, который имел решение арбитражного суда, абсолютно точно знал, что в арбитражном суде совершено преступление, собственно - отказ от защиты Украины, и, по сути, подписание мирового соглашения, потому что такое решение можно назвать узакониванием мирового соглашения», - сказала Тимошенко. Кроме того, по ее мнению, Верховная Рада должна рассмотреть вопрос об отставке Юрия Бойко с должности министра топлива и энергетики, а также нынешнего руководителя НАК «Нафтогаз Украины» Евгения Бакулина. Тимошенко добавила, что в ближайшее время фракция БЮТ зарегистрирует в парламенте соответствующие проекты постановлений. «Мы также твердо знаем, что к такой же ответственности должны быть привлечены владелец, теневой руководитель компании «РосУкрЭнерго» господин Фирташ, который славится тем в мире, что он причастен ко всем теневым сделкам, связанным с природным газом, а также один из его партнеров, который занимает должность руководителя Администрации Президента Януковича, господин Левочкин», - заявила Тимошенко.