БЮТ собирается вынести сор из избы

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко инициирует международное расследование обстоятельств принятия решения Стокгольмским арбитражем в пользу «РосУкрЭнерго». Об этом Тимошенко заявила сегодня на заседании оппозиционного правительства, пишет УНИАН. «Мы будем инициировать и обращаться за возможностью проведения независимого международного расследования всех обстоятельств принятия решения Стокгольмским арбитражным судом, также действий должностных лиц в судебном процессе и, кроме того, рассмотрения причастности Януковича, Азарова и других должностных лиц к этому делу», - сказала Тимошенко. Кроме того, лидер оппозиции считает целесообразным внести на рассмотрение Верховной Рады проект постановления о прекращении реализации решения Стокгольмского арбитража о возвращении 11 млрд куб. м природного газа и уплате штрафных санкций национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины». «Я думаю, что нужно предусмотреть внесение в Верховную Раду специального постановления Верховной Рады Украины, которое бы запрещало до завершения полного комплекса расследования внедрять в жизнь решение арбитражного Стокгольмского суда», - объяснила она. В то же время Тимошенко подчеркнула, что не возлагает ответственность на арбитражный суд в связи с таким решением. «Я ни в коем случае не возлагаю ответственность на Стокгольмский арбитражный суд, это исключается полностью. Дело в том, что так Украина представила свою позицию, что у Стокгольмского арбитражного суда не было других возможностей, как принять и по сути легализовать мировое соглашение между НАК «Нафтогаз Украины», который и представлял Украину в этом споре, и «РосУкрЭнерго», которое было представлено Фирташем и поддержано на самом высоком президентском уровне в Украине», - отметила оппозиционерка.