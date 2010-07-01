ВР узаконила октябрьские выборы

Верховная Рада Украины приняла решение о проведении 31 октября 2010 года местных выборов. За принятие постановления «О назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей в 2010 году» проголосовали 247 народных депутатов из 428, зарегистрированных в сессионном зале. От Партии регионов это постановление поддержали 169 народных депутатов, от БЮТ - 20, от блока «Наша Украина – Народная самооборона» - 9, от Коммунистической партии Украины - 26, от Блока Литвина – 19 депутатов, а также 4 внефракционных депутата. ВР поручила Центральной избирательной комиссии в установленном законодательством порядке принять меры по финансовому и материально-техническому обеспечению подготовки и проведения этих выборов за счет средств государственного бюджета Украины. При этом Кабинет Министров Украины в пределах полномочий должен принять безотлагательные меры по обеспечению финансирования очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей за счет средств государственного бюджета Украины. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.