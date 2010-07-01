РФ на роду написано интегрироваться с соседями - Путин

Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что историческим выбором России является интеграция с ближайшими партнерами, при этом пригласив всех желающих присоединиться к Таможенному союзу, пишет ИМК «Несмотря на опасения, убежден, что мы поступаем правильно», - сказал премьер на заседании президиума правительства, говоря о начале действия таможенных правил между Россией и Казахстаном. «Это исторический выбор России - идти по пути интеграции с нашими ближайшими соседями и партнерами, - подчеркнул он. - Сближаться в экономической сфере, квалифицировать социальные нормы с государствами и народами, с которыми российский народ на протяжении веков существовал в рамках единого государства». «Двери для такой интеграции, для более глубокой степени интеграции открыты. Все, кто хочет, могут воспользоваться этим, смогут это сделать», - заявил Путин.