Оппозиция пишет письма в Европу

Оппозиция написала открытое письмо руководителям дипломатических миссий, аккредитованных в Украине, в котором еще раз заявила о фактах цензуры и свертывания свободы слова. Об этом Главреду сообщили в пресс-службе БЮТ. В частности в письме идет речь о том, что во время встречи с представителями дипломатических миссий 30 июня главы комитетов Верховной Рады передали им обращение руководству Европейского Союза и стран Европы. «Находясь непосредственно на встрече, вы заметили количество присутствующих представителей украинской и заграничной прессы, что, безусловно, свидетельствует об интересе к событию. Каждому журналисту и политику понятно, что встреча председателей 4 парламентских комитетов с руководителями дипломатической миссии является нерядовым событием; встречу подобного рода в странах зрелой демократии освещают в выпусках новостей. К сожалению, НИ ОДИН центральный телеканал Украины не сказал о событии НИ слова. Вынуждены констатировать, что это и есть еще одно непосредственное проявление цензуры, которая внедрена новой властью в средствах массовой информации», - сказано в письме. «Мы считали и считаем, что свобода слова является самым ценным приобретением в Украине за последние годы. Мы верим, что Европа смогла убедиться в этом, и теперь вместе с украинскими оппозиционными силами и гражданским обществом приложит все усилия, чтобы это приобретение не было потеряно», - говорится в обращении оппозиции.