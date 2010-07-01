«1+1» не дали показать конфуз Януковича?

Информация об ошибках в оформлении бизнес-форума с участием президентов Украины и Шри-Ланки не попала в вечерний выпуск ТСН, сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники на канале «1 +1». По словам собеседников, начитка с видео на эту тему была написана, смонтирована и полностью готова к эфиру в 19:30. Более того, анонс этой темы был объявлен ведущим в начале вечернего выпуска, однако зрители сюжета так и не увидели. «Почему начитка была снята с эфира - неизвестно. Объяснение «не влезло» не подходит. Во вчерашнем выпуске был «недобор» 53 секунды, тогда как сама начитка не более 15 секунд», - рассказал собеседник. Кроме того, в плане вечернего выпуска ТСН начитка о конфузе планировалась к выходу в эфир именно в 19:30. В свою очередь пиар-директор «1 +1» Анастасия Жук заявила, что начитка вышла в ночном выпуске ТСН. На вопрос, почему тогда эта начитка анонсировалась перед выпуском новостей в 19:30, Жук ответила: «Как говорит руководитель ТСН Алексей Рогатник, в 19:30 был анонс ночного сюжета, потому что в 19:30 они не успели его показать». Как известно, выпуск в 19:30 является главным выпуском новостей ТСН. Ночной выпуск, который выходит после 23 часов, считается менее приоритетным и, по словам источников, поддается меньшей цензуре.