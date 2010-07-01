Завтра Тимошенко измерит судейскую совесть

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко требует от Президента Украины Виктора Януковича прекратить уголовное преследование экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия Макаренко и освободить его из-под стражи. Об этом она заявила сегодня на заседании оппозиционного правительства, пишет УНИАН. «Я хочу предложить оппозиционному правительству в итоговом решении требования к Януковичу – немедленное прекращение преследования и освобождение из-под стражи бывшего руководителя Государственной таможенной службы Анатолия Макаренко», - сказала Тимошенко. По ее мнению, после обнародования решения Стокгольмского арбитражного суда по делу компании «РосУкрЭнерго» стало очевидным, что Макаренко был арестован для того, чтобы выгородить настоящих виновных в этой ситуации, «для того чтобы этим уголовным делом, которое они мечтают быстро завершить и быстро провести через суд, по сути, освятить эту большую коррупционную программу, которая начинает действовать в Украине». В то же время, лидер оппозиции напомнила, что адвокат Макаренко обжалует решение суда о взятии под стражу своего подзащитного, а судебное заседание по рассмотрению этой жалобы должно состояться завтра, 2 июля, в 10:30 в Апелляционном суде г. Киева. «Завтрашнее решение суда также будет ярким тестом: есть в украинских судах хотя бы остатки чести и совести, есть ли в Украине вообще такое слово, как «суд» и такой институт, как суд, или все давно сошло на обслуживание всех коррупционных программ в Украине, после того как Янукович пришел к власти», - сказала она. Напомним, 11 июня председатель СБУ Валерий Хорошковский заявил, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту нанесения государству Украина убытков в связи с решением Стокгольмского арбитража по иску компании «РосУкрЭнерго» к НАК «Нафтогаз Украины». 23 июня Главное следственное управление СБУ возбудило против экс-председателя Государственной таможенной службы Макаренко уголовное дело по факту служебной халатности.